Ригони прибыл в Италию для подписания контракта с «Сампдорией»
Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони прибыл в Италию для подписания контракта с «Сампдорией». Ранее в СМИ сообщалось, что генуэзский клуб арендует 26-летнего футболиста на один год с обязательством выкупа контракта игрока за € 11 млн.
Напомним, что Ригони перешёл в «Зенит» из аргентинского «Индепендьенте» летом 2017 года. Первую половину сезона-2018/19 хавбек провёл в «Аталанте», выступая за итальянский клуб на правах аренды. В составе «Зенита» Ригони сыграл в 11 матчах минувшего сезона, забив три гола и отдав шесть голевых передач. Контракт игрока с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2021 года.
Видео доступно в «твиттере» журналиста SampNews24 Алессио Эремиты.
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