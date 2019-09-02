Как стало известно «Чемпионату», защитник «Краснодара» Алексей Грицаенко близок к переходу в «Тамбов» на правах аренды. В нынешнем сезоне 24-летний футболист пять раз вошёл в заявку команды на матчи Премьер-Лиги, но на поле не выходил.
В минувшем чемпионате Алексей играл за красноярский «Енисей» на правах аренды. Он 14 раз появлялся в стартовом составе и дважды выходил на замену. На его счету 2 жёлтые карточки.
Грицаенко начинал карьеру в родном Владивостоке в Центре подготовки футболистов ФК «Луч-Энергия». За основной состав приморцев он провёл два сезона в ФНЛ и сыграл 50 матчей. Летом 2017 года подписал контракт с «Краснодаром» на четыре года.
После 8 туров Премьер-Лиги «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 17 очков. «Тамбов» идёт последним (5 очков).
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