Алисон, Эдерсон и тер Штеген номинированы ФИФА на приз лучшему вратарю года
Международная федерация футбола назвала тройку номинантов на приз лучшему вратарю мира, в неё вошли немец Марк-Андре тер Штеген («Барселона»), а также бразильцы Алисон Бекер («Ливерпуль») и Эдерсон Мораес («Манчестер Сити»). Об этом сообщила пресс-служба ФИФА.
Напомним, Алисон стал победителем Лиги чемпионов и Кубка Америки, Эдерсон выиграл АПЛ, Кубок Америки и два клубных Кубка, тер Штеген стал чемпионом Испании.
Церемония вручения наград пройдёт 23 сентября в Милане.
Ранее была объявлена тройка претендентов на звание лучшего игрока года по версии Международной федерации футбола, в неё вошли нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, форвард «Барселоны» Лионель Месси и защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.
- 2 сентября 2019
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