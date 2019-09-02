Караваев — о трансфере в «Зенит»: я перешёл в топ-клуб благодаря «Витессу»

Защитник сборной России Вячеслав Караваев прокомментировал свой переход из голландского «Витесса» в петербургский «Зенит».
«Я благодарен «Витессу». В этом клубе я сделал серьёзные шаги в своей карьере. Я попал в сборную России и благодаря 18 месяцам в Арнеме смог перейти в топ-клуб. Я с большим удовольствием вспоминаю время, проведённое в Нидерландах. Хочу поблагодарить всех в клубе, а также фанатов», — приводит слова Караваева официальный сайт «Витесса».
Сумма трансфера составила € 8 млн. Футболист подписал с российским клубом контракт, который будет действовать до лета 2023 года.
24-летний Караваев является воспитанником ЦСКА. За «Витесс» он выступал с 2018 года. Всего за арнемский клуб Караваев провёл около 65 матчей, забил два мяча и отдал девять результативных передач.
- 2 сентября 2019
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