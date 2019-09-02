«Зенит» объявил о переходе Ригони в «Сампдорию» на правах аренды

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони перешёл в «Сампдорию» на правах аренды, сообщается на официальном сайте петербургской команды. Арендное соглашение 26-летнего футболиста с итальянским клубом рассчитано до конца сезона-2019/20 и включает в себя право последующего выкупа игрока.



«Сине-бело-голубые желают удачи Эмилиано Ригони на поле и за его пределами!» — говорится в сообщении пресс-службы «Зенита».



Напомним, что Ригони перешёл в «Зенит» из аргентинского «Индепендьенте» летом 2017 года. Первую половину сезона-2018/19 хавбек провёл в «Аталанте», выступая за итальянский клуб на правах аренды. В составе «Зенита» Ригони сыграл в 11 матчах минувшего сезона, забив три гола и отдав шесть голевых передач. Контракт игрока с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2021 года.

Ригони прибыл в Италию для подписания контракта с «Сампдорией»