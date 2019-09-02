«Зенит» объявил о переходе Ригони в «Сампдорию» на правах аренды

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони перешёл в «Сампдорию» на правах аренды, сообщается на официальном сайте петербургской команды. Арендное соглашение 26-летнего футболиста с итальянским клубом рассчитано до конца сезона-2019/20 и включает в себя право последующего выкупа игрока.
«Сине-бело-голубые желают удачи Эмилиано Ригони на поле и за его пределами!» — говорится в сообщении пресс-службы «Зенита».
Напомним, что Ригони перешёл в «Зенит» из аргентинского «Индепендьенте» летом 2017 года. Первую половину сезона-2018/19 хавбек провёл в «Аталанте», выступая за итальянский клуб на правах аренды. В составе «Зенита» Ригони сыграл в 11 матчах минувшего сезона, забив три гола и отдав шесть голевых передач. Контракт игрока с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2021 года.
- 2 сентября 2019
-
18:48
-
18:38
-
18:36
-
18:22
-
18:14
-
18:12
-
18:03
-
18:00
-
17:55
-
17:50
-
17:43
-
17:39
-
17:32
-
17:29
-
17:21
-
17:17
-
17:16
-
17:08
-
16:52
-
16:46
-
16:39
-
16:26
-
16:16
-
16:12
-
16:12
-
16:05
-
16:00
-
15:53
-
15:46
-
15:46
-
15:34
-
15:29
-
15:27
-
15:14
-
15:07