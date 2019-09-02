«Зенит» отдал Терентьева в аренду «Уфе»

Защитник «Зенита» Денис Терентьев перешёл в «Уфу» на правах аренды, сообщает официальный сайт петербургского клуба.

Арендное соглашение между клубами будет действовать до лета 2020 года. Перед трансфером «Зенит» продлил контракт с футболистом до лета 2021 года.

27-летний Терентьев является воспитанником «Зенита». Футболист выступал за клуб с 2012 по 2015 год, а затем перешёл в «Ростов». Через два года защитник вернулся в клуб из Санкт-Петербурга. В нынешнем сезоне Терентьев принял участие в двух матчах Российской Премьер-Лиги (один — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями. В составе «Зенита» игрок дважды становился чемпионом России. Сыграл четыре матча за юношескую сборную России U19.