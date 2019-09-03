Юран: есть определенные опасения перед сложной игрой с Шотландией на выезде

Экс-нападающий сборной России Сергей Юран поделился опасениями о предстоящем матче национальной дружины с командой Шотландии, который состоится в Глазго 6 сентября

«Думаю, сборная должна успеть подготовиться даже за такой короткий срок. Черчесов просматривает все матчи своих игроков, и у него уже есть картинка перед глазами, кто в каком состоянии. При этом, безусловно, есть определенные опасения перед сложной игрой с Шотландией на выезде», — приводят слова Юрана «Известия».

Ранее футболисты сборной России вручили на ужине главному тренеру Станиславу Черчесову торт в честь дня рождения.

В данный момент сборная России занимает второе место в группе I в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года, отставая от лидирующей сборной Бельгии на три очка.