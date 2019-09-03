Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Возвращение блудного «Лорда» — «Копенгаген» подписал Бендтнера до нового года

Возвращение блудного «Лорда» — «Копенгаген» подписал Бендтнера до нового года
Футбол / Прочие турниры 0

Форвард «Русенборга» Никлас Бендтнер, известный также как «Лорд», продолжит карьеру «Копенгагене», сообщает официальный сайт датчан.

31-летний футболист заключил соглашение с датской командой до конца текущего года. Уже 4 сентября нападающий присоединится к тренировкам в новом клубе.

Видео доступно в «твиттере» Копенгагена.

Напомним, что в конце прошлого года датский игрок был приговорен к 50 суткам тюремного заключения за нападение на таксиста. Однако позже данное наказание было заменено домашним арестом.

Конфликт между Никласом и таксистом произошёл в ночь с 8 на 9 сентября в Копенгагене. В ходе инцидента футболист сломал у водителя челюсть. Позже девушка нападающего заявила, что это была самооборона.

Родившийся в Копенгагене Бендтнер известен по выступлениям за лондонский «Арсенал», «Ювентус» и «Вольфсбург».

Бендтнер показал электронный браслет, который обязан носить под домашним арестом
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент