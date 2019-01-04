Бендтнер показал электронный браслет, который обязан носить под домашним арестом

Нападающий «Русенборга» Никлас Бендтнер, приговорённый судом к 50 дням домашнего ареста за нападение на водителя такси, опубликовал в «Инстаграме» фото электронного браслета.

Бендтнер написал, что сожалеет о случившемся, но не согласен с решением суда. По словам игрока, он отказался от апелляции, чтобы успеть подготовиться к началу нового сезона чемпионата Норвегии.

Фото доступно на странице Никласа Бендтнера в «Инстаграме».

Конфликт между Никласом и таксистом произошёл в ночь с 8 на 9 сентября в Копенгагене. В ходе инцидента футболист сломал у водителя челюсть. Позже девушка форварда заявила, что это была самооборона.

В минувшем сезоне чемпионата Норвегии Бендтнер записал в свой актив 5 голов в 23 матчах (22 — в основе).