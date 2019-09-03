Дзагоев оплатил реабилитацию девочки, пострадавшей во время теракта в Беслане

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев совершил благородный поступок, переведя 1 млн рублей на реабилитацию Фатимы Дзгоевой, пострадавшей во время теракта в Беслане. Об этом рассказала родственница Дзгоевой на YouTube-канале Юрия Дудя.



В ходе захвата школы террористами 10-летняя Дзгоева получила сквозное ранение черепа, в результате которого у девочки появились проблемы с речевым аппаратом и двигательной активностью из-за повреждения правого полушария головного мозга. В 2005 году пострадавшей сделали операцию в Германии, поставив вместо кости в лобной части черепа титановую пластину.

Ежегодно Фатиме необходимо летать в немецкую клинику на обследование и реабилитацию. Деньги на зарубежные поездки родственники Дзгоевой собирают с помощью благотворительных фондов. В 2016 году Фатима чувствовала себя особенно плохо и для сбора средств на лечение был организован благотворительный концерт.

«И тут нам объявили, что сбор закрыт. Это был футболист наш, Алан Дзагоев. Он даже не хотел, чтобы мы это разглашали. Это нас очень тронуло», — сказала тётя Дзгоевой в интервью на YouTube-канале Юрия Дудя, добавив, что 29-летний спортсмен перевёл 1 млн рублей, благодаря которым пострадавшую отправили на реабилитацию в Германию.