Знаменитый вратарь Демирель завершил карьеру и вошёл в штаб «Фенербахче»

Знаменитый турецкий голкипер Волкан Демирель завершил карьеру и вошёл в тренерский штаб «Фенербахче», за который отыграл 17 лет, сообщает официальный сайт клуба.
«Мы благодарим вратаря и капитана нашего клуба за все его усилия и вклад в команду. Желаем бесконечных успехов в новой роли», — написала пресс-служба «Фенербахче».
В клубе также отметили, что организуют для легендарного вратаря прощальный матч. О его дате будет объявлено в ближайшее время.
Волкан перешёл в «Фенербахче» в июле 2002 года, однако свой первый матч за основной состав сыграл лишь 26 апреля 2003 года против клуба «Самсунспор». В прошлом сезоне 37-летний голкипер провёл в чемпионате Турции 12 матчей.
Демирель сыграл более 60 матчей за сборную Турции. Вместе с командой он завевал бронзовые медали чемпионата Европы в 2008 году.
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