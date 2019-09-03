Нападающий Боласье, которым интересовался ЦСКА, перешёл в «Спортинг»

Форвард «Эвертона» Янник Боласье, которым ранее интересовался московский ЦСКА, на правах аренды перешёл в лиссабонский «Спортинг». Соглашение рассчитано до конца сезона-2019/20, сообщает сайт английского клуба.
ЦСКА не оставлял попыток добиться положительного ответа от нападающего. Однако 30-летний конголезец отказывался от перехода из-за того, что, по его мнению, в России существует проблема расизма.
Боласье подписал контракт с «Эвертоном» в августе 2016 года. Он сыграл за клуб 32 матча и забил 2 мяча. 30-летний форвард в прошлом сезоне играл в аренде за «Андерлехт» (17 матчей, 6 голов, 3 передачи) и «Астон Виллу» (21, 2, 5).
Яник является игроком национальной команды ДР Конго с 2013 года. В 2015 году нападающий вместе со сборной завоевал бронзовые медали Кубка африканских наций, проходившего в Экваториальной Гвинее.
- 3 сентября 2019
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