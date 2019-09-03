Бартомеу — о трансфере Неймара: мы не будем посмешищем для мирового футбола

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу посчитал слишком высокими требования «ПСЖ» за трансфер нападающего Неймара. Французский клуб просил за бразильского футболиста € 150 млн, а также Жан-Клера Тодибо, Ивана Ракитича и Усмана Дембеле в аренду.
«Всё кончено. Мы не будем посмешищем для всего мирового футбола», — цитирует Бартомеу Mundo Deportivo.
Напомним, летом Неймар выразил желание покинуть «ПСЖ». Главными претендентами на форварда считались «Барселона», «Реал» и «Ювентус». Самые активные попытки подписать бразильца предпринимал каталонский клуб. Однако стороны в конечном итоге не смогли сойтись по условиям трансфера.
В сезоне-2018/19 бразильский нападающий принял участие в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне, стал автором 23 забитых мячей, а также 13 результативных передач. Контракт форварда с французским клубом действует до 30 июня 2022 года.
- 3 сентября 2019
-
11:39
-
11:38
-
11:32
-
11:25
-
11:13
-
11:05
-
10:46
-
10:45
-
10:27
-
10:23
-
10:14
-
09:55
-
09:44
-
09:34
-
09:26
-
09:13
-
09:11
-
08:46
-
07:11
-
06:33
-
06:19
-
05:38
-
04:30
-
04:20
-
03:56
-
03:24
-
03:07
-
02:50
-
02:30
-
02:09
-
01:35
-
01:20
-
00:51
-
00:47
-
00:45