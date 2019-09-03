Бартомеу — о трансфере Неймара: мы не будем посмешищем для мирового футбола

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу посчитал слишком высокими требования «ПСЖ» за трансфер нападающего Неймара. Французский клуб просил за бразильского футболиста € 150 млн, а также Жан-Клера Тодибо, Ивана Ракитича и Усмана Дембеле в аренду.



«Всё кончено. Мы не будем посмешищем для всего мирового футбола», — цитирует Бартомеу Mundo Deportivo.

Напомним, летом Неймар выразил желание покинуть «ПСЖ». Главными претендентами на форварда считались «Барселона», «Реал» и «Ювентус». Самые активные попытки подписать бразильца предпринимал каталонский клуб. Однако стороны в конечном итоге не смогли сойтись по условиям трансфера.



В сезоне-2018/19 бразильский нападающий принял участие в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне, стал автором 23 забитых мячей, а также 13 результативных передач. Контракт форварда с французским клубом действует до 30 июня 2022 года.