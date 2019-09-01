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Окружение Неймара подтвердило, что бразилец останется в «ПСЖ»

Окружение Неймара подтвердило, что бразилец останется в «ПСЖ»
Футбол / Франция 0

Форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар не сменит команду в текущее трансферное окно, утверждает RMC Sport.

Соответствующую информацию подтвердил источник из окружения 27-летнего нападающего парижан.

Напомним, этим летом Неймар выразил желание покинуть «ПСЖ». Главными претендентами на форварда считались «Барселона», «Реал» и «Ювентус». Самые активные попытки подписать бразильца предпринимал каталонский клуб. Однако стороны в конечном итоге не смогли сойтись по условиям трансфера.

В сезоне-2018/19 бразильский нападающий принял участие в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне, стал автором 23 забитых мячей, а также 13 результативных передач. Контракт форварда с французским клубом действует до 30 июня 2022 года.

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