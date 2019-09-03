Эриксен: я хотел бы управлять своей карьерой, как в Football Manager

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Кристиан Эриксен летом признался, что хотел бы иметь бОльшую свободу в принятии решений относительно своей карьеры, и выразил желание попробовать свои силы в Испании. Но трансферное окно закрылось, и он остался игроком лондонского клуба.

«Хотел бы я сам решать, как это можно сделать в компьютерной игре Football Manager, но это невозможно, к сожалению. Не думаю, что это было неправильно говорить, что пришло время для нового вызова и перехода в испанскую лигу. Это футбол, и вы никогда не знаете, что в нём может произойти. Тут многие вещи играют роль», — приводит слова Эриксена The Guardian.

Датчанин принял участие во всех играх «Тоттенхэма» в этом сезоне, два раза он начинал матчи в стартовом составе и дважды выходил на замену.