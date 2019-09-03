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Карасёв обслужит матч отбора Евро-2020 Словения — Польша

Карасёв обслужит матч отбора Евро-2020 Словения — Польша
Футбол / Евро-2020 0

Бригада российского арбитра Сергея Карасёва назначена на матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года Словения — Польша, сообщается на официальном сайте УЕФА.

В роли ассистентов главного арбитра выступят помощники Карасёва Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Четвёртым арбитром будет Виталий Мешков.

Матч отборочного турнира Евро-2020 Словения — Польша состоится в пятницу, 6 сентября, на стадионе «Стожице» в Любляне. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

Сборные Словении и Польши выступают в группе G вместе с национальными командами Израиля, Австрии, Северной Македонии и Латвии.Сборная Польши набрала 12 очков в 4 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице группы G. Словения (5) — на 4-м месте.

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