Карасёв обслужит матч отбора Евро-2020 Словения — Польша
Бригада российского арбитра Сергея Карасёва назначена на матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года Словения — Польша, сообщается на официальном сайте УЕФА.
В роли ассистентов главного арбитра выступят помощники Карасёва Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Четвёртым арбитром будет Виталий Мешков.
Матч отборочного турнира Евро-2020 Словения — Польша состоится в пятницу, 6 сентября, на стадионе «Стожице» в Любляне. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.
Сборные Словении и Польши выступают в группе G вместе с национальными командами Израиля, Австрии, Северной Македонии и Латвии.Сборная Польши набрала 12 очков в 4 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице группы G. Словения (5) — на 4-м месте.
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