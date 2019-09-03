Хохлов: «Динамо» проделало колоссальную работу, чтобы укомплектовать команду

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов подвёл итоги трансферной кампании московского клуба.



«В этом вопросе важно не количество, а качество новых футболистов. Я – доволен. Многие игроки покинули «Динамо», и это тоже надо учитывать. Команда здорово обновилась. Немного было у нас времени, я ещё до первого сбора говорил, что хотелось бы хотя бы ко второму иметь укомплектованный на 70-80% состав. Но, наверное, это было нереально. Фактически мы собрали новую команду, и в этом плане процесс у нас несколько затянулся. Футболисты уходили, приходили, ребята находились в разном физическом состоянии, потому что кто-то предсезонные сборы проходил, кто-то нет, кто-то вообще индивидуально работал. Плюс не забывайте про адаптацию. Поэтому эта двухнедельная пауза на матчи сборных нам сейчас очень на руку – можно ребят более-менее к общему физическому знаменателю привести. Более-менее, потому что есть и обратная сторона – часть футболистов уехала в свои национальные команды.



Много вариантов из тех, что планировали, сорвалось. Очень много. Не буду говорить, какие и по каким причинам, но поверьте мне — работа была проведена колоссальная, чтобы укомплектовать команду. Однако действительно весьма большое количество вариантов по разным футболистам не сложилось», — приводит слова Хохлова пресс-служба «Динамо».

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