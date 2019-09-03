Дюков: наверное, правильно дать шанс Егорову исправить и улучшить ситуацию

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков поделился мнением о ситуации с главой департамента судейства и инспектирования РФС Александром Егоровым, которому выразили недоверие несколько клубов.

«Я согласен, что есть вина Егорова в том качестве судейства, которое мы видим. С другой стороны, были объективные причины, на которые он не мог повлиять. Наверное, правильно дать ему шанс исправить и улучшить ситуацию, которая есть. Если говорить о промежуточных выводах, то их можно будет делать в декабре месяце, но вы сами понимаете, возможны форс-мажорные обстоятельства, из-за чего выводы придётся делать раньше.

Сейчас набралось довольно большое количество эпизодов, по которым много вопросов. Одинаковые эпизоды трактуются по-разному, даже одним и тем же арбитром. Сейчас у судей идут учебно-тренировочные сборы в Новогорске, и их задача — разобрать непростые важные моменты, что есть жёлтая, красная карточки, пенальти, чтобы с девятого тура не допускать ошибок. Что касается ошибок на футбольных матчах, то их делал не сам Егоров, но те судьи, которые обслуживали матчи, были назначены им как руководителем. Понятно, что не он участвовал в их изначальном воспитании, но предсезонную подготовку проводил он, это его зона ответственности, и получилось не всё, но прошло только восемь туров, и делать какие-то долгосрочные выводы ещё преждевременно.



Нам необходимо повысить качество судейства. Мы это можем сделать, во-первых, за счёт введения и применения VAR на как можно большем количестве матчей. Во-вторых, обойма арбитров должна быть шире. К сожалению, наши опытные судьи допускали ключевые ошибки, что вызвало заслуженную негативную реакцию со стороны клубов, поэтому они должны чувствовать, что не являются незаменимыми. Поэтому список арбитров будет расширен, дополнительно пригласим четырех судей из ФНЛ", — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Росип.