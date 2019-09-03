Ван Дейк развил самую высокую скорость в Лиге чемпионов сезона-2018/19
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк показал самую высокую скорость в розыгрыше Лиги чемпионов сезона-2018/19, сообщает Squawka.
В компенсированное время первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (0:3) голландский футболист возвращался на свою половину поля после углового и смог развить скорость 34,5 км/ч. Второй показатель продемонстрировал вингер «Манчестер Сити» Лерой Зане, пробежавший в матче с «Хоффенхаймом» со скоростью 34,4 км/ч. На третьем месте — защитник «горожан» Кайл Уолкер, развивший скорость 34,2 км/ч в игре с «Тоттерхэм Хотспур».
Ранее ван Дейк был признан лучшим игроком прошлого сезона по версии УЕФА. В голосовании он опередил Лионеля Месси («Барселона») и Криштиану Роналду («Ювентус»).
Ван Дейк признан УЕФА лучшим игроком сезона-2018/19
- 3 сентября 2019
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