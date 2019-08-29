Ван Дейк признан УЕФА лучшим игроком сезона-2018/19

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк признан лучшим игроком прошлого сезона по версии УЕФА.
В голосовании он опередил Лионеля Месси («Барселона») и Криштиану Роналду («Ювентус»).
В минувшей кампании ван Дейк помог выиграть «Ливерпулю» Лигу чемпионов. В финале турнира красные обыграли «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:0. Нидерландец провёл в турнире 12 матчей. В его активе 2 мяча и 2 результативные передачи.
Ван Дейк перешёл в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» в начале 2018 года. Мерсисайдский клуб заплатил за футболиста € 84,65 млн. На тот момент эта сумма была рекордной для трансфера защитника.
Кроме того, ван Дейк был признан лучшим защитником Лиги чемпионов сезона-2018/19. В голосовании он обошёл одноклубника, Трента Александер-Арнольда, и Маттейса де Лигта («Аякс»/«Ювентус»).
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