Главный тренер сборной Испании готов уйти в отставку в случае возвращения Энрике

Рулевой сборной Испании Роберт Морено выразил поддержку экс-наставнику национальной команды Луису Энрике, у которого недавно ушла из жизни девятилетняя дочь после пятимесячной борьбы с развитием злокачественной опухоли.
«Я считаю Луиса своим другом, а дружба превыше всего. Если однажды он захочет вернуться на пост главного тренера сборной, я с радостью уступлю ему это место и стану работать с ним.
Это была трудная неделя. Со сборной Испании постараемся подарить небольшую радость среди этого очень плохого момента. Это единственное, что мы можем сделать», — приводит слова Морено Sport.es.
До назначения на пост главного тренера Морено был помощником Энрике в сборной Испании, а также ассистировал ему, когда тот тренировал «Рому», «Сельту» и «Барселону».
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