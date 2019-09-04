Главный тренер сборной Испании готов уйти в отставку в случае возвращения Энрике

Рулевой сборной Испании Роберт Морено выразил поддержку экс-наставнику национальной команды Луису Энрике, у которого недавно ушла из жизни девятилетняя дочь после пятимесячной борьбы с развитием злокачественной опухоли.

«Я считаю Луиса своим другом, а дружба превыше всего. Если однажды он захочет вернуться на пост главного тренера сборной, я с радостью уступлю ему это место и стану работать с ним.



Это была трудная неделя. Со сборной Испании постараемся подарить небольшую радость среди этого очень плохого момента. Это единственное, что мы можем сделать», — приводит слова Морено Sport.es.

До назначения на пост главного тренера Морено был помощником Энрике в сборной Испании, а также ассистировал ему, когда тот тренировал «Рому», «Сельту» и «Барселону».