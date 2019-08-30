Месси выразил соболезнования Энрике, потерявшему дочь из-за болезни

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в своём «инстаграме» выразил соболезнования бывшему главному тренеру «Барселоны» и сборной Испании Луису Энрике, накануне потерявшему девятилетнюю дочь из-за развития злокачественной опухоли.
«Мои соболезнования Луису Энрике и всей его семье в такие тяжёлые моменты. Мы с вами, мистер, всех сил мира», — написал Месси в «сториз» своего аккаунта в социальной сети «Инстаграм».
Энрике возглавил сборную Испании в прошлом году. Под его руководством национальная команда провела семь матчей, в которых одержала пять побед и потерпела два поражения, ни разу не сыграв вничью. В июне текущего года было объявлено, что он покинет занимаемую должность по семейным обстоятельствам.
Под его руководством «Барселона» в сезоне-2014/15 выиграла чемпионат и Кубок Испании, а также Лигу чемпионов. Ранее Энрике также возглавлял вторую команду каталонского клуба, «Сельту» и «Рому».
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