Оуэн: не хотел переходить в «Ньюкасл» — сердце требовало вернуться в «Ливерпуль»
Бывший нападающий «Ливерпуля», «Ньюкасл Юнайтед» и сборной Англии Майкл Оуэн признался, что очень жалеет о переходе в стан «сорок», куда он перешёл в 2005 году из мадридского «Реала» за € 19 млн.
«Я очень жалею о переходе в «Ньюкасл» — мне стоило изначально довериться интуиции. Не хотел туда переходить — сердце требовало возвращения в «Ливерпуль»… Но «Ливерпуль» не сумел повторить предложение «Ньюкасла». С точки зрения развития карьеры, переход в «Ньюкасл» точно был шагом назад», — написал Оуэн автобиографической книги «Reboot. My Life. My Time», которая поступит в продажу сегодня, 4 сентября.
В 2009 году футболист перешёл в «Манчестер Юнайтед», а в 2013 году завершил игровую карьеру в «Сток Сити».
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