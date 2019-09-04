Оуэн: не хотел переходить в «Ньюкасл» — сердце требовало вернуться в «Ливерпуль»

Бывший нападающий «Ливерпуля», «Ньюкасл Юнайтед» и сборной Англии Майкл Оуэн признался, что очень жалеет о переходе в стан «сорок», куда он перешёл в 2005 году из мадридского «Реала» за € 19 млн.

«Я очень жалею о переходе в «Ньюкасл» — мне стоило изначально довериться интуиции. Не хотел туда переходить — сердце требовало возвращения в «Ливерпуль»… Но «Ливерпуль» не сумел повторить предложение «Ньюкасла». С точки зрения развития карьеры, переход в «Ньюкасл» точно был шагом назад», — написал Оуэн автобиографической книги «Reboot. My Life. My Time», которая поступит в продажу сегодня, 4 сентября.

В 2009 году футболист перешёл в «Манчестер Юнайтед», а в 2013 году завершил игровую карьеру в «Сток Сити».