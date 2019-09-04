Ширер и Оуэн поссорились в социальных сетях, обвинив в лицемерии друг друга

Знаменитый экс- нападающий «Ньюкасл Юнайтед» и сборной Англии Алан Ширер, прочитав отрывок из биографии форварда Майкла Оуэна, вспомнил его слова годичной давности, когда Майкл заявил в студии BT Sport, что думал завершить игровую карьеру в «Ньюкасле».



«Да, Майкл, мы так тоже думали. Да ещё и получая 120 тысяч фунтов в неделю», — написал Ширер в своём «твиттере».



В ответ на эти претензии Оуэн поставил под сомнение верность Ширера «Ньюкаслу», вспомнив его несостоявшийся переход в «Ливерпуль».



«Не уверен, что ты так предан «Ньюкаслу», как выставляешь это, приятель. Отчетливо помню, как ты был в шаге от перехода в «Ливерпуль» после того, как сэр Бобби Робсон оставил тебя на скамейке запасных. Ты изо всех сил пытался покинуть клуб», — написал Оуэн в своём «твиттере».

Видео доступно в «твиттере» Алана Ширера.

Оуэн провёл четыре сезона в «Ньюкасле» с 2005 по 2009 год, забив за «сорок» 30 мячей в 79 матчах, после чего на правах свободного агента присоединился к «Манчестер Юнайтед», когда «Ньюкасл» по итогам последнего сезона Оуэна вылетел в Чемпионшип. Ширер в то время исполнял обязанности главного тренера команды.

Ранее в своей книге «Reboot. My Life. My Time» Оуэн признался, что переход из «Реала» в «Ньюкасл» в 2005 году за € 19 млн был ошибкой.