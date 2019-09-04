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Джан возмущён решением «Ювентуса» не заявлять его на Лигу чемпионов

Джан возмущён решением «Ювентуса» не заявлять его на Лигу чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Немецкий полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан крайне раздосадован и возмущён решением клуба не включать его в состав на матчи Лиги чемпионов.

«Я не могу дать этому объяснения. Мне позвонил тренер Маурицио Сарри. Наш разговор не длился даже 60 секунд. Это огромное разочарование. Я должен играть в Лиге чемпионов. Я шокирован и зол.

Я и мой советник общались с другими клубами. Поговорив с «Ювентусом», я решил остаться. Для меня одним из условий было играть в Лиге чемпионов.

Если бы я знал раньше, не остался бы. Теперь сделаю выводы и поговорю с клубом и моим агентом», — приводит слова Джана Goal.com

Летом «Ювентус» хотел обменять Джана в «Барселону» на полузащитника Ивана Ракитича, но испанскую сторону не устроили условия сделки.

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