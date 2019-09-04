Джикия рассказал о летних трансферах, Неймаре и конфликте с Оздоевым

Защитник московского «Спартака» и сборной России Георгий Джикия перед матчем отборочного цикла Евро-2020 с командой Шотландии рассказал об удививших его трансферах и конфликте с Магомедом Оздоевым.

«Трансферы, которые меня удивили? Не скажу, что что-то меня удивило, но, конечно, я следил за новостями своих друзей. Александр Ташаев и Георгий Мелкадзе покинули «Спартак». Пообщались с ними, пожелал им удачи. Футбольная жизнь — такая, трансферное окно может сильно повлиять. Поэтому нормально к этому отнёсся. А за остальными особо не следил. Неймар? Он уже три месяца куда-то переходит.



Что касается ситуации с Оздоевым, то это уже история пройденная, мы находимся в сборной, и у нас одна общая цель. Всё нормально. Мы едем на игру и думаем только о положительном», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.