Джикия рассказал о летних трансферах, Неймаре и конфликте с Оздоевым

Защитник московского «Спартака» и сборной России Георгий Джикия перед матчем отборочного цикла Евро-2020 с командой Шотландии рассказал об удививших его трансферах и конфликте с Магомедом Оздоевым.
«Трансферы, которые меня удивили? Не скажу, что что-то меня удивило, но, конечно, я следил за новостями своих друзей. Александр Ташаев и Георгий Мелкадзе покинули «Спартак». Пообщались с ними, пожелал им удачи. Футбольная жизнь — такая, трансферное окно может сильно повлиять. Поэтому нормально к этому отнёсся. А за остальными особо не следил. Неймар? Он уже три месяца куда-то переходит.
Что касается ситуации с Оздоевым, то это уже история пройденная, мы находимся в сборной, и у нас одна общая цель. Всё нормально. Мы едем на игру и думаем только о положительном», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
- 4 сентября 2019
-
14:59
-
14:39
-
14:39
-
14:18
-
14:00
-
13:50
-
13:42
-
13:41
-
13:19
-
13:19
-
13:12
-
13:09
-
12:53
-
12:53
-
12:46
-
12:30
-
12:28
-
12:06
-
11:52
-
11:44
-
11:39
-
11:22
-
11:10
-
11:08
-
10:52
-
10:42
-
10:30
-
10:22
-
10:12
-
10:02
-
09:51
-
09:45
-
09:35
-
09:30
-
09:13