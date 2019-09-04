Мёнье — об оскорблениях в адрес Лукаку: проблема в том, что это уже стало нормой

Защитник французского «Пари Сен-Жермен» Тома Мёнье высказался о расистских оскорблениях в адрес нападающего «Интера» Ромелу Лукаку.



Напомним, Лукаку подвергся оскорблениям на расовой почве в матче Серии А с «Кальяри». После этого фанатская группировка миланского «Интера» Curva Nord опубликовала письмо, в котором назвала оскорбления болельщиков в адрес Лукаку данью уважения, а не проявлением расизма.



«Проблема заключается в том, что оскорбления уже стали нормой, и все считают, что всё в порядке. Вот почему фанатская группировка миланского „Интера“ выступила с таким заявлением. Сегодня сказать „привет“ или оскорбить кого-то — это примерно одно и то же», — приводит слова Мёнье Get French Football News.