Санчес: мне осталось играть в Европе ещё 5–6 лет
Новичок миланского «Интера» нападающий Алексис Санчес отметил, что в будущем может перейти в один из клубов MLS.
«У меня постоянно есть предложения. Слышал об интересе „Майами“. Мне осталось играть в Европе ещё 5–6 лет. Могу представить, что однажды перееду в США. Я не против поиграть в США. Сейчас лига развивается, её уровень постепенно растёт», — приводит слова Санчеса Goal.com.
Ранее 30-летний чилийский футболист заявил, что не жалеет об уходе в «Манчестер Юнайтед» из лондонского «Арсенал», за который выступал с 2014 по 2018 год, будучи ведущим игроком «канониров» и забив за них 60 мячей в 122 матчах.
В «Интер» Санчес перешёл из «МЮ» в конце августа на правах аренды до конца сезона-2019/20.
Санчес: «Интер» не был чемпионом 8 лет, поэтому я здесь
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