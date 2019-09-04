Санчес: «Интер» не был чемпионом 8 лет, поэтому я здесь
Чилийский новобранец миланского «Интера» Алексис Санчес прокомментировал свой переход в стан итальянской команды, а также заявил, что хочет выиграть с новым клубом Серию А.
«Я просто хочу сделать всё возможное для себя, для команды и для болельщиков «Интера». Мы можем говорить о чемпионате, я здесь, чтобы что-то выиграть. Команда не выигрывала восемь лет, но имеет всё для этого», — приводит слова Санчеса Sky Sports.
Ранее 30-летний чилийский футболист заявил, что не жалеет об уходе в «Манчестер Юнайтед» из лондонского «Арсенал», за который он выступал с 2014 по 2018 год, будучи ведущим игроком «канониров» и забив за них 60 мячей в 122 матчах.
В «Интер» Санчес перешёл из «МЮ» в конце августа на правах аренды до конца сезона-2019/20
Санчес: я не жалею о переходе в «Манчестер Юнайтед»
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