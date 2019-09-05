Неймар выйдет на поле в основе сборной Бразилии

Нападающий «ПСЖ» Неймар сыграет за сборную Бразилии в матче с Колумбией. Причем, бразилец будет играть на поле с первых минут товарищеского матча, сообщает Globo Esporte.
Игра состоится 7 сентября и начнётся в 04:30 мск.
27-летний бразилец из-за травмы ещё ни разу не выходил на поле за «ПСЖ». Однако, считает, что Неймар не играл по причине своего потенциального возвращения в «Барселону». Но два клуба так и не смогли договориться о трансфере.
Помимо выступлений за «ПСЖ» Неймар играл в «Сантос» и «Барселоне». В национальную сборную в последний раз приглашался в 2016 году. Обладатель золота Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 2016, дважды чемпион Испании и Франции. Неймар — автор самого быстрого хет-трика «Барселоны» в истории Лиги чемпионов УЕФА.
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