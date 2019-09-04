Лангле: Неймар? Наконец-то всё закончилось, «Барселона» может спокойно работать
Защитник «Барселоны» Клеман Лангле отметил, что каталонский клуб переживал непростой период в связи со слухами о возможном переходе нападающего «ПСЖ» Неймара.
«По поводу Неймара было много слухов. Это был оченб беспокойный период в клубе. Наконец-то всё закончилось. Теперь мы можем работать в спокойном режиме», — приводит слова Лангле Mundo Deportivo.
Напомним, летом Неймар выразил желание покинуть «ПСЖ». Претендентами на бразильца считались «Барселона», «Реал» и «Ювентус».
В сезоне-2018/19 бразильский нападающий принял участие в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне, стал автором 23 забитых мячей, а также 13 результативных передач. Контракт форварда с французским клубом действует до 30 июня 2022 года.
Источник: Неймар расплакался, узнав, что «ПСЖ» отказался продавать его «Барсе»
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