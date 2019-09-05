Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Дюков: футбольная школа во Владивостоке – проект РФС и ФИФА

Дюков: футбольная школа во Владивостоке – проект РФС и ФИФА
Футбол 0

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал планы по открытию футбольной школы в Приморье. РФС и Международная федерация футбола совместно будут реализовывать этот проект во Владивостоке

«Футбольная школа – совместный проект РФС и ФИФА. Мы решили открыть её именно здесь, потому что Дальний восток – большой регион, в котором есть перспективы для последующего развития. Однако существуют и определённые проблемы с инфраструктурой. Это и побудило остановить свой выбор на Владивостоке. Мы уже встречались с Джанни Инфантино, говорили много и конструктивно», — приводит слова Дюкова ТАСС.

О своих намерениях открыть футбольную школу Дюков рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Дюков: РФС в курсе ситуации с «Ростовом». Надеемся, лига найдёт решение
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент