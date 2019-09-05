Дюков: футбольная школа во Владивостоке – проект РФС и ФИФА

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал планы по открытию футбольной школы в Приморье. РФС и Международная федерация футбола совместно будут реализовывать этот проект во Владивостоке



«Футбольная школа – совместный проект РФС и ФИФА. Мы решили открыть её именно здесь, потому что Дальний восток – большой регион, в котором есть перспективы для последующего развития. Однако существуют и определённые проблемы с инфраструктурой. Это и побудило остановить свой выбор на Владивостоке. Мы уже встречались с Джанни Инфантино, говорили много и конструктивно», — приводит слова Дюкова ТАСС.



О своих намерениях открыть футбольную школу Дюков рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Дюков: РФС в курсе ситуации с «Ростовом». Надеемся, лига найдёт решение