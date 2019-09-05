Матич связывает неудачный старт «МЮ» в АПЛ с работой Сульшера

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич возложил ответственность за неудачные результаты клуба в новом сезоне АПЛ на главного тренера Уле-Гуннара Сульшера. Клуб одержал всего одну победу в четырёх матчах чемпионата Англии.
«Я уже давно в футболе и за последние 10 лет провёл почти все матчи в составе своих клубов. Чтобы ты играл, кто-то должен сидеть в запасе и принимать это. Теперь я оказался в этой ситуации. Я работаю изо всех сил. А тренер должен собрать команду, которая сможет бороться за титул. Если он не побеждает, то это полностью его ответственность. Тренер определяет, кто выходит на поле. Нет проблем. Но я сказал ему, что не согласен с ним», — приводит слова Матича Manchester Evening News.
Матич перешёл в «МЮ» из «Челси» в 2017 году. В этом сезоне серб потерял место в стартовом составе команды.
- 5 сентября 2019
-
12:10
-
12:04
-
11:45
-
11:21
-
11:20
-
11:16
-
11:10
-
11:03
-
11:03
-
11:00
-
10:50
-
10:46
-
10:41
-
10:40
-
10:30
-
10:23
-
10:22
-
10:20
-
10:10
-
10:10
-
10:00
-
09:59
-
09:50
-
09:47
-
09:40
-
09:31
-
09:30
-
09:13
-
09:11
-
09:10
-
08:46
-
08:20
-
08:05
-
07:44
-
07:19