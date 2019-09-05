Матич связывает неудачный старт «МЮ» в АПЛ с работой Сульшера

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич возложил ответственность за неудачные результаты клуба в новом сезоне АПЛ на главного тренера Уле-Гуннара Сульшера. Клуб одержал всего одну победу в четырёх матчах чемпионата Англии.

«Я уже давно в футболе и за последние 10 лет провёл почти все матчи в составе своих клубов. Чтобы ты играл, кто-то должен сидеть в запасе и принимать это. Теперь я оказался в этой ситуации. Я работаю изо всех сил. А тренер должен собрать команду, которая сможет бороться за титул. Если он не побеждает, то это полностью его ответственность. Тренер определяет, кто выходит на поле. Нет проблем. Но я сказал ему, что не согласен с ним», — приводит слова Матича Manchester Evening News.

Матич перешёл в «МЮ» из «Челси» в 2017 году. В этом сезоне серб потерял место в стартовом составе команды.