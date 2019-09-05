Норманн: наслаждаюсь своей ролью на поле, у «Ростова» фантастический тренер

Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн признался, что доволен своим положением в команде, а также высказал мнение о главном тренере Валерии Карпине.

«Я наслаждаюсь своей ролью на поле. У нас фантастический тренер, он хорош во всём. Знает, как нужно поговорить со мной и настроить на игру. Мы периодически беседуем с ним лично. С января я стал более профессиональным, я упорно работаю, набираюсь опыта. Я стал лучше понимать своё тело. Раньше считал, что чем больше занимаюсь в тренажёрном зале, тем лучше буду играть, но меня часто беспокоили травмы. Сейчас тренерский штаб направляет работу в правильное русло», — сказал Норманн телеканалу TV2.

Норвежский футболист выступает в составе «Ростова» с января 2019 года.