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Бонуччи: случаи проявления расизма есть не только в Италии

Бонуччи: случаи проявления расизма есть не только в Италии
Футбол / Италия 0

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал инцидент с расистскими оскорблениями форварда «Интера» Ромелу Лукаку.

«Не думаю, что случаи проявления расизма происходят только в Италии. Мы видели подобные эпизоды и в других европейских лигах. Полагаю, будет неправильно указывать на кого-то пальцем, но расизм — это чума, которую нужно искоренить», — приводит слова Бонуччи Goal.com.

Встреча «Интера» и «Кальяри» состоялась 1 сентября и завершилась со счётом 2:1 в пользу чёрно-синих. Лукаку забил победный мяч с пенальти. Перед исполнением 11-метрового большая часть фанатской трибуны «Кальяри» начала скандировать расистские лозунги в адрес нападающего.

Позже фанатская группировка «Интера» Curva Nord опубликовала письмо, обращённое к Лукаку. По заявлению фанатов, это было данью уважения, а не проявлением расизма.

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