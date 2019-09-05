Защитник Шотландии Малгрю: знаю Дзюбу, готов играть против него персонально

Защитник сборной Шотландии Чарльз Малгрю полагает, что способен нейтрализовать форварда российской команды Артёма Дзюбу.

«Знаю Дзюбу. Играл против него, когда он был ещё в московском «Спартаке». Это большой и высокий нападающий. Кому-то из нас придётся его опекать. Я готов играть против него персонально, если меня об этом попросят.

Обычно в международных матчах играют по земле из глубины, но, если они собираются нагружать Дзюбу и играть через него, мы с этим разберёмся», — приводит слова Малгрю The Courier.



Дзюба и Малгрю уже встречались на поле в 2012 году во время розыгрыша Лиги чемпионов. Тогда Артём играл ещё в московском «Спартаке», а Малгрю выступал за лиссабонский «Спортинг».



Сборная России сыграет в отборочных матчах чемпионата Европы 2020 года с Шотландией (6 сентября, Глазго, стадион «Хэмпден Парк», 21:45 мск) и Казахстаном (9 сентября, Калининград, стадион «Калининград», 21:45 мск).