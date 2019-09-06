Игнатьев: если «Краснодар» устроит чьё-то предложение, то можно обсудить

Форвард «Краснодара» Иван Игнатьев заявил, что не намерен менять команду. Тем не менее, он не исключил вариант с уходом, если клуб получит выгодное предложение.

«Читал об интересе ко мне в новостях, но лично с представителями не общался. Предложения, наверное, есть, но я сейчас в «Краснодаре», никуда перебираться не хочу. Если сам «Краснодар» скажет, что их устраивает чьё-то предложение, то можно обсудить. Но я лично не хочу и не хотел отсюда уходить. Мы играем в атакующий футбол, тут дают время молодым – это самый подходящий для меня клуб в России», — сказал Игнатьев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Игорю Брагину.

В текущем сезоне Игнатьев сыграл в Премьер-Лиге 8 матчей и забил 3 мяча.

Полностью интервью с Иваном Игнатьевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.