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Италия одержала пятую победу подряд в квалификации Евро-2020, обыграв Армению

Италия одержала пятую победу подряд в квалификации Евро-2020, обыграв Армению
Футбол / Евро-2020 0

В матче 5-го тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 сборная Армении принимала национальную команду Италии. Встреча прошла в Ереване на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна и завершилась со счётом 1:3 в пользу гостей.

Первый мяч на 11-й минуте забил нападающий Армении Александр Карапетян. До перерыва итальянцы сравняли счёт — отличился форвард Андреа Белотти. В конце первого тайма хозяева остались в меньшинстве из-за удаления Карапетяна. На 77-й минуте Италию вывел вперёд полузащитник Лоренцо Пеллегрини. В конце встречи Белотти оформил дубль.

Для сборной Италии эта победа стала пятой подряд в квалификации Евро-2020. Армения потерпела третье поражение в пяти матчах.

Италия, набрав 15 очков, возглавляет турнирную таблицу группы J, Армения (6) занимает третье место.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа J. 5-й тур
05 сентября 2019, четверг. 19:00 МСК
Армения
Окончен
1 : 3
Италия
1:0 Карапетян – 11'   1:1 Белотти – 28'   1:2 Пеллегрини – 77'   1:3 Белотти – 80'
Удаления: Карапетян – 45+1' / нет
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