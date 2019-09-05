Италия одержала пятую победу подряд в квалификации Евро-2020, обыграв Армению

В матче 5-го тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 сборная Армении принимала национальную команду Италии. Встреча прошла в Ереване на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна и завершилась со счётом 1:3 в пользу гостей.
Первый мяч на 11-й минуте забил нападающий Армении Александр Карапетян. До перерыва итальянцы сравняли счёт — отличился форвард Андреа Белотти. В конце первого тайма хозяева остались в меньшинстве из-за удаления Карапетяна. На 77-й минуте Италию вывел вперёд полузащитник Лоренцо Пеллегрини. В конце встречи Белотти оформил дубль.
Для сборной Италии эта победа стала пятой подряд в квалификации Евро-2020. Армения потерпела третье поражение в пяти матчах.
Италия, набрав 15 очков, возглавляет турнирную таблицу группы J, Армения (6) занимает третье место.
- 5 сентября 2019
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