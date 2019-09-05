Комличенко прошёл блиц-опрос по истории чемпионатов Европы

Нападающий «Млады Болеслав» и национальной команды России Николай Комличенко принял участие в блиц-опросе по истории чемпионатов Европы.

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Комличенко выступает за «Младу Болеслав» с 2017 года. Ранее 24-летний футболист защищал цвета «Слована» из Либерца, новороссийского «Черноморца», «Краснодара-2» и основной команды «быков».

Сборная России, набрав 9 очков в 4 матчах, занимает второе место в группе I квалификации чемпионата Европы — 2020.

Завтра, 6 сентября, российские футболисты на выезде сыграют с национальной командой Шотландии. Встреча состоится в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк», начало — в 21:45 мск.

Посмотреть турнирную таблицу отборочного этапа Евро-2020 можно на «Чемпионате».