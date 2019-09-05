Комличенко прошёл блиц-опрос по истории чемпионатов Европы
Нападающий «Млады Болеслав» и национальной команды России Николай Комличенко принял участие в блиц-опросе по истории чемпионатов Европы.
Видео можно посмотреть в «Твиттере».
Комличенко выступает за «Младу Болеслав» с 2017 года. Ранее 24-летний футболист защищал цвета «Слована» из Либерца, новороссийского «Черноморца», «Краснодара-2» и основной команды «быков».
Сборная России, набрав 9 очков в 4 матчах, занимает второе место в группе I квалификации чемпионата Европы — 2020.
Завтра, 6 сентября, российские футболисты на выезде сыграют с национальной командой Шотландии. Встреча состоится в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк», начало — в 21:45 мск.
Посмотреть турнирную таблицу отборочного этапа Евро-2020 можно на «Чемпионате».
Бабаев: Комличенко хотел перейти в ЦСКА, чешский клуб не пошёл навстречу
- 5 сентября 2019
-
21:25
-
21:14
-
21:05
-
20:56
-
20:45
-
20:32
-
20:09
-
20:03
-
19:16
-
19:10
-
19:00
-
18:45
-
18:40
-
18:33
-
18:28
-
18:15
-
18:03
-
17:56
-
17:40
-
17:38
-
17:29
-
17:21
-
17:18
-
16:41
-
16:33
-
16:27
-
16:23
-
16:03
-
15:45
-
15:43
-
15:29
-
15:11
-
15:07
-
14:52
-
14:33
Партнерский контент