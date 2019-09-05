Лукас Сантос: Акинфеев — тактичный, дружелюбный человек и великолепный вратарь

Полузащитник московского ЦСКА Лукас Сантос рассказал о первой тренировке в составе «армейцев».

«Не могу даже передать, как ждал этой тренировки. Всё это время хотел, чтобы процесс переговоров поскорее завершился и я вновь смог заняться любимым делом, футболом.

Уже познакомился со всеми ребятами, главный тренер представил меня команде и несколькими шутками помог справиться с небольшим волнением. Я вообще считаю, что такие вещи помогают в работе.

В первом интервью CSKA TV мы шутили, что в команде очень строгий капитан, он запросто может заставить кого-нибудь подстричься. Это было очень забавно. Сейчас познакомился с Игорем лично, он поприветствовал меня на португальском и парой фраз помог освоиться в команде.

Я уже понял, что Акинфеев — тактичный, дружелюбный человек, с отличным чувством юмора, а на тренировке увидел, какой это великолепный вратарь. И вообще, коллектив у нас замечательный, буду вливаться в команду дальше», — цитирует Сантоса пресс-служба «армейцев».