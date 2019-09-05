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Испания обыграла Румынию в матче отбора Евро-2020, Норвегия — Мальту

Испания обыграла Румынию в матче отбора Евро-2020, Норвегия — Мальту
Футбол / Евро-2020 0

Завершились матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе F. Испанцы в гостях обыграли румынов (2:1), Норвегия на своём поле оказалась сильнее Мальты (2:0), а Швеция разгромила Фарерские острова (4:0).

Победу «красной фурии» принесли результативные удары Серхи Рамоса с 11-метровой отметки и Пако Алькасера после передачи Жорди Альбы. Забитый мяч у хозяев на счету Флорина Андоне.

Норвежцы обыграли Мальту благодаря голам Сандера Берге и Джошуа Кинга, реализовавшего пенальти.

Швеция выиграла у Фарерских островов за счёт дубля Александера Исака и голов Виктора Линделёфа и Робина Куайсона.

Турнирную таблицу группы F уверенно возглавляют испанцы, выигравшие все пять матчей. Второе место занимают шведы, набравшие 10 очков. Далее расположились Норвегия (8), Румыния (7), Мальта (3) и Фарерские острова (0).

Напомним, напрямую на чемпионат Европы выйдут по две лучшие сборные из каждой групп. Ещё четыре участника финальной части турнира определятся в Лиге наций.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа F. 5-й тур
05 сентября 2019, четверг. 21:45 МСК
Румыния
Окончен
1 : 2
Испания
0:1 Рамос – 29' (пен)   0:2 Алькасер – 47'   1:2 Андоне – 59'
Удаления: нет / Льоренте – 79'
ЧЕ-2020 - квалификация. Группа F. 5-й тур
05 сентября 2019, четверг. 21:45 МСК
Норвегия
Окончен
2 : 0
Мальта
1:0 Берге – 33'   2:0 Кинг – 45+1' (пен)
ЧЕ-2020 - квалификация. Группа F. 5-й тур
05 сентября 2019, четверг. 21:45 МСК
Фарерские острова
Окончен
0 : 4
Швеция
0:1 Исак – 12'   0:2 Исак – 15'   0:3 Линделёф – 23'   0:4 Куайсон – 41'
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