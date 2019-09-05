Испания обыграла Румынию в матче отбора Евро-2020, Норвегия — Мальту

Завершились матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе F. Испанцы в гостях обыграли румынов (2:1), Норвегия на своём поле оказалась сильнее Мальты (2:0), а Швеция разгромила Фарерские острова (4:0).

Победу «красной фурии» принесли результативные удары Серхи Рамоса с 11-метровой отметки и Пако Алькасера после передачи Жорди Альбы. Забитый мяч у хозяев на счету Флорина Андоне.

Норвежцы обыграли Мальту благодаря голам Сандера Берге и Джошуа Кинга, реализовавшего пенальти.

Швеция выиграла у Фарерских островов за счёт дубля Александера Исака и голов Виктора Линделёфа и Робина Куайсона.

Турнирную таблицу группы F уверенно возглавляют испанцы, выигравшие все пять матчей. Второе место занимают шведы, набравшие 10 очков. Далее расположились Норвегия (8), Румыния (7), Мальта (3) и Фарерские острова (0).

Напомним, напрямую на чемпионат Европы выйдут по две лучшие сборные из каждой групп. Ещё четыре участника финальной части турнира определятся в Лиге наций.