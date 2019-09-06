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Летом «Зенит» был близок к подписанию защитника «Ювентуса» Ругани

Летом «Зенит» был близок к подписанию защитника «Ювентуса» Ругани
Футбол / РПЛ 0

Перед закрытием трансферного окна «Зенит» был близок к подписанию защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани, утверждает Calciomercato.com.

Согласно информации источника, в пятницу, 30 августа, делегация сине-бело-голубых во главе со спортивным директором Хавьером Рибалтой практически согласовала со «старой синьорой» переход 25-летнего игрока. Однако полученная травма Джорджо Кьеллини вынудила туринский клуб приостановить переговоры. После того, как главный тренер «Юве» Маурицио Сарри отказался от возможного подписания Жерома Боатенга из «Баварии» на замену Кьеллини, чемпион Италии принял решение отказать «Зениту» в подписании Ругани.

Контракт Ругани с «Ювентусом» рассчитан до лета 2023 года. Рыночная трансферная стоимость защитника составляет € 22 млн.

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