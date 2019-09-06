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Шевченко: для меня важно, чтобы Коноплянка играл и получал практику

Шевченко: для меня важно, чтобы Коноплянка играл и получал практику
Футбол / Прочие турниры 0

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объяснил, почему в преддверии отборочного матча Евро-2020 с Литвой отправил полузащитника Евгения Коноплянку в «Шахтёр».

«Для меня как для тренера сборной важно, чтобы Женя играл, постоянно получал игровую практику и выступал в хорошем клубе. «Шахтёр» – топ-команда Украины вместе с «Динамо». «Шахтёр» будет представлять страну в Лиге чемпионов.

Мне важно, чтобы Женя играл, конкурировал, набирал кондиции. Ради этого мы и отправляем его в клуб, чтобы он получил игровую практику. Потом он вернётся к нам, и мы уже будем смотреть, что делать дальше", – приводит слова Шевченко Tribuna.com.

Накануне Коноплянка дебютировал за «Шахтёр» в товарищеском матче с «Колосом» (1:1).

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