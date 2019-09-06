Талалаев: у меня дважды установку на игру делали самые молодые футболисты

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев рассказал, какие нестандартные приёмы использует в работе.
«У нас во Владивостоке и Хабаровске установку на игру делали самые молодые футболисты: один с называнием состава, другой — без. Когда проводишь восемь с половиной часов в самолёте и после короткого отдыха заходишь на установку, сами можете представить себе состояние команды. Чтобы встряхнуть её, нужно сделать что-то нестандартное, а не рассказывать тактические банальности, которые вы и так неделю проговаривали.
В «Волге» как-то поднял 17-летнего парня, Николаева: «Говори состав: кого назовёшь, те и играют». Если я что-то сказал — должен сделать, иначе футболисты больше не поверят. Потом ты можешь заменами что-то нивелировать. Я ожидал, что он себя в основу поставит, а он не поставил. Я сам его выпустил минут на 10 в конце, а потом спросил: «Почему себя не назвал – ведь такой шанс?!» Николаев ответил: «Ну я же видел, кого вы ставите оранжевыми на двусторонках, всё понимал». Не решился», — сказал Талалаев в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Олегом Лысенко и Андреем Панковым.
Полное интервью с Андреем Талалаевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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