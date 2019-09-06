Тарханов: приглашение Сычёва в «Пюник» — не пиар. Это спортивная история

Главный тренер ереванского «Пюника» Александр Тарханов прокомментировал переход в команду российского нападающего Дмитрия Сычёва.
«Дима пока в режиме подготовки. Старается изо всех сил, хочет привести себя в порядок, вернуться на серьёзный уровень.
Я был не против его перехода. Сычев очень хочет вернуться в футбол, хотя бы годик ещё поиграть. На ближайший матч Дмитрий в заявку на попадёт. Примерно через месяц будет ясно, сможет ли вернуть Дима те качества, которые у него были. Вряд ли раньше.
Приглашение Сычева в «Пюник» — это не пиар. У нас чисто спортивная история", — приводит слова Тарханова «Матч ТВ».
Ранее сообщалось, что 35-летний футболист подписал с армянским клубом соглашение на один год с опцией продления ещё на один. За клуб из Еревана Сычёв будет выступать под 19-м номером.
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