Ал. Миранчук пропустит три недели из-за травмы
Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук, который получил травму в домашнем матче с «Ростовом», восстанавливается на базе клуба в Баковке.
Первые три дня после игры с «Ростовом» Алексей проходил курсы физиотерапевтического лечения, после чего было сделано МРТ, по результатам которого определили точные сроки восстановления – Миранчук пропустит три недели с момента получения травмы. В настоящее время реабилитация Алексея продолжается, сообщает официальный сайт столичного клуба.
После известия о травме Миранчука полузащитник «Краснодара» Руслан Камболов был вызван в сборную России для подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы-2020 с командами Шотландии и Казахстаном.
Камболов получил вызов в сборную России вместо травмировавшегося Ал. Миранчука
- 6 сентября 2019
-
14:09
-
14:03
-
13:52
-
13:44
-
13:39
-
13:24
-
13:22
-
13:04
-
13:04
-
12:55
-
12:44
-
12:34
-
12:29
-
12:18
-
12:13
-
12:03
-
11:51
-
11:44
-
11:32
-
11:20
-
11:02
-
11:01
-
10:58
-
10:44
-
10:32
-
10:21
-
10:20
-
09:56
-
09:55
-
09:43
-
09:41
-
09:21
-
09:10
-
09:08
-
08:23
Партнерский контент