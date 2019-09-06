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Ал. Миранчук пропустит три недели из-за травмы

Ал. Миранчук пропустит три недели из-за травмы
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук, который получил травму в домашнем матче с «Ростовом», восстанавливается на базе клуба в Баковке.

Первые три дня после игры с «Ростовом» Алексей проходил курсы физиотерапевтического лечения, после чего было сделано МРТ, по результатам которого определили точные сроки восстановления – Миранчук пропустит три недели с момента получения травмы. В настоящее время реабилитация Алексея продолжается, сообщает официальный сайт столичного клуба.

После известия о травме Миранчука полузащитник «Краснодара» Руслан Камболов был вызван в сборную России для подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы-2020 с командами Шотландии и Казахстаном.

Камболов получил вызов в сборную России вместо травмировавшегося Ал. Миранчука
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