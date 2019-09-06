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АПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока августа

АПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока августа
Футбол / Англия 0

Английская Премьер-лига огласила список претендентов на звание лучшего игрока турнира в августе.

В число претендентов на награду вошли: Серхио Агуэро, Кевин де Брёйне, Рахим Стерлинг (все — «Манчестер Сити»), Роберто Фирмино («Ливерпуль»), Теему Пукки («Норвич») и Эшли Барнс («Бёрнли»).

В августе все соискатели приза провели по шесть матчей в чемпионате Англии. Агуэро стал автором шести забитых мячей и отдал одну результативную передачу. Стерлинг забил пять голов. На счету де Брёйне один мяч и пять голевых передач. Пукки забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Барнс отметился четырьмя голами. Фирмино сделал две голевые передачи и забил два мяча.

После четырёх туров лидером АПЛ является «Ливерпуль».

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