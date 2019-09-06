По контракту с Nike, подписанному в 2016 году, Роналду заработает € 162 млн

За 10 лет сотрудничества с американским производителем спортивной экипировки Nike форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду заработает не менее € 162 млн. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на книгу «Football Leaks 2 — Новые откровения из мира профессионального футбола».

Согласно информации источника, ежегодно за сотрудничество с американской компанией португальский нападающий зарабатывает € 16, 2 млн. При этом данная сумма может увеличиться ещё на € 4 млн, если футболист выиграет «Золотой мяч» или будет признан лучшим игроком мира по версии ФИФА.

Отметим, что Nike подписал контракт с маркетинговой компанией Polaris Sports Limited, которая принадлежит Роналду, в 2016 году. Соглашение рассчитано до 2026 года.