Президент Ла Лиги: Неймар закончит карьеру в «ПСЖ», если не снизит требования
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением о ситуации нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара, который хочет покинуть французский клуб.
«С точки зрения рынка, Неймар закончит карьеру в «ПСЖ», если не снизит требования по зарплате и не откажется от своих претензий к клубу.
Суть проблемы, по которой он не вернулся в «Барселону», заключается в его переходе в «ПСЖ». Это был трансфер в обход рынка с использованием определённых «ловушек».
Когда проворачиваешь сделку вне рынка, невозможно снова продать игрока по такой же цене», — приводит слова Тебаса Sky Sports.
Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год, после чего перешёл в «ПСЖ». Контракт 27-летнего бразильца с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.
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