Черчесов: Кокорин и Мамаев в сборной России? Мы ни от никого не отказались

Главный тренер национальной команды России Станислав Черчесов допустил, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев могут вернуться в сборную.
Вчера, 6 сентября, суд удовлетворил ходатайство Кокорина и Мамаева об условно-досрочном освобождении.
«Рад, что ребята освободились. Я не так часто говорил на эту тему, один раз сказал. К ним слишком строго подошли, хотя они нарушили общественный порядок.
Давайте дождёмся, когда они придут в нормальное состояние, начнут играть, а там время покажет. Мы ни от никого не отказались.
Другое дело, надо соответствовать и за полем, и на поле. Но все мы люди, все мы ошибаемся. Вычёркивать человека из жизни — самое худшее», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
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